Захарова об арестованных в Азербайджане 11 гражданах России

Вопрос скорейшего освобождения из заключения 11 задержанных россиян в Баку является приоритетным в отношениях России и Азербайджана.

Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она обратила внимание, что посольство России в Азербайджане находится в тесном контакте как с самими заключенными, так и с их родственниками. Кроме того, дипломат напомнила, что очередной консульский доступ в следственный изолятор Баку, где сейчас содержатся задержанные граждане РФ, был предоставлен азербайджанской стороной 30 декабря 2025 года.

«Как мы уже неоднократно отмечали, скорейшее освобождение россиян и их возвращение домой является нашим безусловным приоритетом, и регулярно поднимаем этот вопрос в двусторонних контактах с азербайджанскими партнерами», — подчеркнула Захарова.

«Но еще раз хочу сказать, это один из приоритетных вопросов на повестке деятельности министерства», — констатировала Захарова.

Россияне были задержаны правоохранительными органами Азербайджана в конце июня 2025 года. 1 июля Сабаильский районный суд избрал в отношении них меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. 28 октября решением Хатаинского районного суда срок ареста был продлен еще на 3 месяца. Граждане РФ обвиняются в обороте наркотиков и кибермошенничестве.