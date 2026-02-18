На большинстве основных улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - ФОТО

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Али Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

4. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Абдулвахаба Саламзаде в направлении улицы Ахмеда Раджабли;

6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

7. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

8. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

9. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея № 20;

10. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть";

11. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

12. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

13. Проспект Бабека, в направлении центра;

14. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

15. Круг "20 Января";

16. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

17. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

18. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

19. Улица Мирзы Гадима Иравани, в направлении проспекта Хатаи;

20. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января".