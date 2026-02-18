С сегодняшнего дня начинается прием документов в колледжи

С сегодняшнего дня начинается прием документов в средние специальные учебные заведения.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, регистрация всех абитуриентов, желающих участвовать во вступительных экзаменах в ССУЗы на базе полного (11-летнего) и общего (9-летнего) среднего образования будет проводиться с 18 февраля по 5 марта (первый этап приема заявлений).

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет выпускные экзамены по общему (9-летнему) среднему образованию по трем зонам 5, 12 и 26 апреля, а для полного (11-летнего) среднего образования - по двум зонам 9 и 15 марта.

С информацией о городах и районах для каждой зоны можно ознакомиться здесь.

Выпускники профессиональных средних школ будут сдавать экзамен в день, определяемый городом и районом, где расположен лицей. А выпускники профессиональных лицеев, расположенных в Сумгайыте и Абшероне, сдадут экзамен 9 марта.

19 апреля будет проведен вступительный экзамен в колледжи для выпускников предыдущих лет на базе 11-летнего образования. А 17 мая будет проведен вступительный экзамен в колледжи для выпускников предыдущих лет на основе 9-летнего образования.