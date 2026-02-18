СМИ: США перебросили на Ближний Восток более 50 истребителей
США за последние 24 часа перебросили на Ближний Восток свыше 50 истребителей.
Об этом сообщил портал Axios.
По данным издания, в число переброшенной техники вошли новейшие истребители пятого поколения F-35 и F-22, а также проверенные временем многофункциональные истребители четвертого поколения F-16.
Параллельно с этим сообщается, что Соединенные Штаты продолжают наращивать свое военное присутствие в регионе Персидского залива.
Источник: РБК
