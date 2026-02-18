 В Тиране открылась международная художественная выставка MAMA «Мать-природа» - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

В Тиране открылась международная художественная выставка MAMA «Мать-природа» - ФОТО

First News Media10:25 - Сегодня
В Тиране открылась международная художественная выставка MAMA «Мать-природа» - ФОТО

В резиденции Премьер-министра Албании в Тиране открылась международная художественная выставка MAMA «Мать-природа».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в открытии выставки.

Выступая на мероприятии, Лейла Алиева подчеркнула, что посредством представленных в экспозиции произведений живописи, скульптуры и инсталляций авторы демонстрируют силу, красоту и хрупкость природы. По ее словам, эта выставка является прекрасным примером того, как наше искусство преодолевает границы с целью защиты природы.

Рассказывая о выставке, Лейла Алиева выразила удовлетворение тем, что находится в прекрасной стране, отличающейся духовным богатством и искренностью: «Азербайджан и Албанию связывают тесная дружба и глубокие отношения, выходящими за рамки политических границ. Наши страны разделяют такие высшие ценности, как гуманизм, милосердие, достоинство и взаимное уважение, которые крайне необходимы в современном мире».

Назвав большой честью то, что на этой выставке представлены работы Премьер-министра Эди Рамы и известного албанского художника Арбена Големи, она также подчеркнула, что очень рада участию сегодня здесь четырех художников из Баку и предоставленной им возможности поделиться позитивным опытом и лично рассказать о своем творчестве.

Говоря о вреде, причиняемом человеком природе, Лейла Алиева сказала: «Ежегодно в мире уничтожается 10 миллионов гектаров лесов. Человечество уничтожило 83% диких животных и половину растений. Каждый год на нашей планете исчезает 200 видов живых существ, 66% океанов подвергаются непосредственному негативному антропогенному воздействию. Богатая экосистема Азербайджана не является исключением. Уровень Каспийского моря значительно снизился. Удивительные живые существа Каспия, такие как тюлень, лосось и осетр, находятся под угрозой исчезновения».

По словам Премьер-министра Албании Эди Рамы, для него отрадно видеть на выставке работы, демонстрирующие единство искусства и охраны природы, в том числе произведения Лейлы Алиевой. Премьер-министр заявил, что эта выставка открывает новую страницу в дружбе двух стран, привнося сюда дух культуры и творчества. В течение месяца, пока будет продолжаться выставка, каждый посетитель унесет отсюда с собой частицу красок и мечты, подчеркнул Эди Рама.

Затем гости ознакомились с работами, представленными на выставке.

В беседе с корреспондентом АЗЕРТАДЖ Народный художник Елена Хагвердиева отметила, что Тирана произвела на нее очень приятное и незабываемое впечатление, сообщила, что представленная ею на выставке работа называется «Внутренние связи». «В данной композиции я объединила ковровые мотивы с элементами дикой природы. Эта работа рассказывает о духовных связях, которые «прорастают» во внутреннем мире, в сердце каждого из нас», – добавила Народный художник.

Художник Наргиз Гулиева, чье произведение представлено на выставке, подчеркнула, что для нее большая честь принимать участие в международной художественной выставке MAMA «Мать-природа». Она сказала, что в представленной здесь работе изобразила женщину африканского происхождения. «Различные культуры и национальные костюмы всегда привлекали мое внимание, поэтому в своем творчестве я неоднократно обращалась к этой теме. И в данной работе я воплотила образ африканской матери», – подчеркнула Н.Гулиева.

Отметив, что представленные на выставке работы посвящены загадочному миру микроорганизмов, художница Эльнара Насирли подчеркнула, что стремилась донести до посетителей ту величественную вселенную, которая скрыта от наших глаз и которую можно увидеть лишь под микроскопом. Она довела до внимания, что посредством языка абстрактных форм постаралась продемонстрировать безграничное богатство и сложность этого невидимого мира.

Художник Джейхун Абдуллаев отметил, что участие в данном проекте вызывает у него гордость, и сказал, что представленная им на выставке работа называется «Новая жизнь»: «Здесь дан образ беременной женщины. На заднем фоне я изобразил природу, поскольку само рождение ребенка – это и есть новая жизнь. Считаю, что данный проект, объединяющий любовь и к природе, и к искусству, внесет важный вклад в развитие культурных связей между нашими странами».

Поделиться:
282

Актуально

Общество

В Ходжалы произошел минный инцидент, ранен сотрудник ANAMA

Общество

Когда архитектура встречает искусство: панно «Прогресс» в Баку - ФОТО

Общество

В Азербайджане перезахоронят останки еще 17 шехидов I Карабахской войны

Xроника

Ильхам Алиев поздравил президента Гамбии

Общество

Когда архитектура встречает искусство: панно «Прогресс» в Баку - ФОТО

В Азербайджане будет создана новая платформа на основе ИИ для иностранных граждан

В Ходжалы произошел минный инцидент, ранен сотрудник ANAMA

Жуткая эстетика: аксессуары с кровью и волосами становятся вирусными - ВИДЕО

Выбор редактора

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

Новости для вас

Объявлена дата выплаты пенсий с учетом новых надбавок

В Баку приостановлена деятельность известного ресторана - ФОТО - ВИДЕО

В Баку модернизировали популярный пригородный маршрут - ФОТО

«Скажите спасибо, что мы вас рекламируем»: Дизайнер Александра Саламахина о том, как бренды оправдывают плагиат

Последние новости

Когда архитектура встречает искусство: панно «Прогресс» в Баку - ФОТО

Сегодня, 12:00

В Азербайджане будет создана новая платформа на основе ИИ для иностранных граждан

Сегодня, 11:55

В Ходжалы произошел минный инцидент, ранен сотрудник ANAMA

Сегодня, 11:50

Жуткая эстетика: аксессуары с кровью и волосами становятся вирусными - ВИДЕО

Сегодня, 11:42

В Азербайджане перезахоронят останки еще 17 шехидов I Карабахской войны

Сегодня, 11:35

«Он называл себя Султаном»: Жертва Эпштейна рассказала о его плане «Гарем» и одержимости дворцом Топкапы

Сегодня, 11:30

Ильхам Алиев поздравил президента Гамбии

Сегодня, 11:28

В Абшероне мужчина избил жену на глазах у ребенка, но избежал наказания

Сегодня, 11:25

Миллионы долларов, золото, оружие и наркотики: Громкая кража с парковки вскрыла новые подробности старого скандала

Сегодня, 11:22

Спецпосланник Трампа заявил о прогрессе в переговорах по Украине

Сегодня, 11:17

В Азербайджане из незаконного оборота изъяты оружие и боеприпасы

Сегодня, 11:13

В Баку проходит международная конференция с участием стран C6 - ФОТО

Сегодня, 11:10

Новый директор Академического русского драматического театра представлен коллективу - ФОТО

Сегодня, 11:07

У BVLGARI большие планы в Азербайджане

Сегодня, 11:00

Ватикан отказался входить в «Совет мира» Трампа

Сегодня, 10:58

В Иране в отношении протестующих возбудили не менее 23 тысяч уголовных дел

Сегодня, 10:55

В Баку из автомобиля похищено 11 тысяч манатов

Сегодня, 10:33

В Тиране открылась международная художественная выставка MAMA «Мать-природа» - ФОТО

Сегодня, 10:25

МЧС запустило мобильное приложение «e-FHN» - ВИДЕО

Сегодня, 10:22

В Турции вновь обсуждают ужесточение законодательства в отношении ЛГБТ

Сегодня, 10:15
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36