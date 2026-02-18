Ватикан отказался входить в «Совет мира» Трампа

Ватикан не войдет в состав «Совета мира» под руководством США по причине «своеобразной природы» организации.

Об этом заявил госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин, передает Reuters.

По его словам, опасение Ватикана состоит в том, что на международном уровне решать кризисные ситуации должна, прежде всего, ООН.

16 января президент США Дональд Трамп объявил о формировании «Совета мира». Изначально говорилось, что орган будет заниматься вопросами Сектора Газа, однако потом стало известно, что полномочия его выйдут за рамки вопроса анклава. СМИ посчитали, что американский лидер намерен сделать из «Совета мира» конкурента или замену ООН.

Также министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявлял, что Париж отказался подписать устав «Совета мира», потому что организация выглядит как замена ООН. При этом госсекретарь США Марко Рубио настаивал на том, что организация не имеет цели заменить ООН.

Ранее сообщалось, что страны «Совета мира» выделят $5 млрд на восстановление сектора Газа.