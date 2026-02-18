 Новый директор Академического русского драматического театра представлен коллективу - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Lifestyle

Новый директор Академического русского драматического театра представлен коллективу - ФОТО

Феликс Вишневецкий11:07 - Сегодня
Новый директор Академического русского драматического театра представлен коллективу - ФОТО

Приказом министра культуры Адиля Керимли заслуженный артист Олег Амирбеков назначен директором Азербайджанского государственного академического русского драматического театра.

17 февраля новый руководитель был представлен коллективу, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу министерства культуры АР.

Выступая на мероприятии, министр культуры Адиль Керимли отметил, что Академический русский драматический театр обладает богатой историей и самобытными художественными традициями. Он подчеркнул, что постановки коллектива, созданные по произведениям азербайджанских и зарубежных авторов, с интересом принимаются как в стране, так и за её пределами.

Министр культуры заявил о необходимости внедрения новых подходов в театральную деятельность, как и во всех сферах культуры. По его словам, утверждённая соответствующим распоряжением главы государства стратегия «Культура Азербайджана - 2040» ставит новые задачи и в направлении развития этой отрасли. А.Керимли пожелал новому директору и коллективу успехов в дальнейшей работе.

Олег Амирбеков выразил благодарность министру за оказанное высокое доверие.

Бывший директор Академического русского драматического театра, заслуженный работник культуры Адалят Гаджиев, недавно назначенный руководителем Гянджинского государственного национального драматического театра, поздравил Олега Амирбекова и выразил уверенность в его успешной деятельности на этом посту.

Читайте по теме:

Уволен директор Русского драмтеатра

Назначен директор Гянджинского государственного национального драматического театра

Советник министра культуры освобождён от должности

Поделиться:
263

Актуально

Общество

В Ходжалы произошел минный инцидент, ранен сотрудник ANAMA

Общество

Когда архитектура встречает искусство: панно «Прогресс» в Баку - ФОТО

Общество

В Азербайджане перезахоронят останки еще 17 шехидов I Карабахской войны

Xроника

Ильхам Алиев поздравил президента Гамбии

Lifestyle

Новый директор Академического русского драматического театра представлен коллективу - ФОТО

Великобритания определилась с представителем на «Евровидение-2026» - ВИДЕО

Актёр Шайа Лабаф арестован после нападения на двух мужчин

​​​​​​​Выдан ордер на арест певца Эдиса

Выбор редактора

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

Новости для вас

СБУ начала расследование в отношении Нурлана Сабурова

На Нурлана Сабурова написали заявление в Генпрокуратуру Казахстана - ВИДЕО

Геннадий Хазанов выступил с инициативой, связанной с именем Муслима Магомаева - ВИДЕО

Состояние Бурака Озчивита превысило миллиард

Последние новости

Когда архитектура встречает искусство: панно «Прогресс» в Баку - ФОТО

Сегодня, 12:00

В Азербайджане будет создана новая платформа на основе ИИ для иностранных граждан

Сегодня, 11:55

В Ходжалы произошел минный инцидент, ранен сотрудник ANAMA

Сегодня, 11:50

Жуткая эстетика: аксессуары с кровью и волосами становятся вирусными - ВИДЕО

Сегодня, 11:42

В Азербайджане перезахоронят останки еще 17 шехидов I Карабахской войны

Сегодня, 11:35

«Он называл себя Султаном»: Жертва Эпштейна рассказала о его плане «Гарем» и одержимости дворцом Топкапы

Сегодня, 11:30

Ильхам Алиев поздравил президента Гамбии

Сегодня, 11:28

В Абшероне мужчина избил жену на глазах у ребенка, но избежал наказания

Сегодня, 11:25

Миллионы долларов, золото, оружие и наркотики: Громкая кража с парковки вскрыла новые подробности старого скандала

Сегодня, 11:22

Спецпосланник Трампа заявил о прогрессе в переговорах по Украине

Сегодня, 11:17

В Азербайджане из незаконного оборота изъяты оружие и боеприпасы

Сегодня, 11:13

В Баку проходит международная конференция с участием стран C6 - ФОТО

Сегодня, 11:10

Новый директор Академического русского драматического театра представлен коллективу - ФОТО

Сегодня, 11:07

У BVLGARI большие планы в Азербайджане

Сегодня, 11:00

Ватикан отказался входить в «Совет мира» Трампа

Сегодня, 10:58

В Иране в отношении протестующих возбудили не менее 23 тысяч уголовных дел

Сегодня, 10:55

В Баку из автомобиля похищено 11 тысяч манатов

Сегодня, 10:33

В Тиране открылась международная художественная выставка MAMA «Мать-природа» - ФОТО

Сегодня, 10:25

МЧС запустило мобильное приложение «e-FHN» - ВИДЕО

Сегодня, 10:22

В Турции вновь обсуждают ужесточение законодательства в отношении ЛГБТ

Сегодня, 10:15
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36