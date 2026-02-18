Новый директор Академического русского драматического театра представлен коллективу - ФОТО

Приказом министра культуры Адиля Керимли заслуженный артист Олег Амирбеков назначен директором Азербайджанского государственного академического русского драматического театра.

17 февраля новый руководитель был представлен коллективу, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу министерства культуры АР.

Выступая на мероприятии, министр культуры Адиль Керимли отметил, что Академический русский драматический театр обладает богатой историей и самобытными художественными традициями. Он подчеркнул, что постановки коллектива, созданные по произведениям азербайджанских и зарубежных авторов, с интересом принимаются как в стране, так и за её пределами.

Министр культуры заявил о необходимости внедрения новых подходов в театральную деятельность, как и во всех сферах культуры. По его словам, утверждённая соответствующим распоряжением главы государства стратегия «Культура Азербайджана - 2040» ставит новые задачи и в направлении развития этой отрасли. А.Керимли пожелал новому директору и коллективу успехов в дальнейшей работе.

Олег Амирбеков выразил благодарность министру за оказанное высокое доверие.

Бывший директор Академического русского драматического театра, заслуженный работник культуры Адалят Гаджиев, недавно назначенный руководителем Гянджинского государственного национального драматического театра, поздравил Олега Амирбекова и выразил уверенность в его успешной деятельности на этом посту.

