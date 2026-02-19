В сфере образования корсиканцы, как и другие народы, находящиеся под влиянием Франции, получали лишь минимальное образование, предназначенное для низкоуровневых и в основном исполнительных должностей.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил член корсиканского движения за независимость «Nazione» Франсуа Бенедетти, выступая на международной конференции «Неоколониализм и глобальное неравенство», организованной Бакинской инициативной группой.

Он отметил, что после военного захвата острова доступ корсиканцев к высоким должностям и широким возможностям целенаправленно ограничивался, хотя в период аннексии Корсика по общему уровню грамотности опережала Францию того времени.

«Эта система, внедренная Францией, является частью неоколониальной политики, направленной на то, чтобы препятствовать интеллектуальному развитию корсиканцев и их представительству на руководящих должностях», - сказал Бенедетти.

Гафар Агаев