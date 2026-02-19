Глава израильской дипломатии иронично ответил постпреду РФ в ООН

На полях заседания ООН министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар подверг резкой критике российского представителя, назвав его рассуждения о международном праве и оккупации «забавными».

По словам Саара, ему стоило больших усилий сохранить серьезное лицо.

«Было забавно слышать, как представитель Российской Федерации говорит о международном праве, об оккупации, аннексии территорий и мирном разрешении конфликтов. Я едва сдержался, чтобы не рассмеяться вслух во время его речи», — подчеркнул министр.

Как сообщает Mig.news, в рамках той же сессии Саар вступил в жесткую полемику с главой МИД Великобритании Иветт Купер, выразившей недовольство политикой Израиля в Иудее и Самарии. В ответ израильский дипломат ссылался на исторические документы — Декларацию Бальфура 1917 года и мандат Лиги Наций 1922 года, закрепившим право евреев на национальный очаг в Эрец-Исраэль. Он указал на неразрывную связь народа с этой землей и призвал Лондон «не забывать свою собственную политику и традиции».