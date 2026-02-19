 Глава израильской дипломатии иронично ответил постпреду РФ в ООН | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Глава израильской дипломатии иронично ответил постпреду РФ в ООН

First News Media15:40 - Сегодня
Глава израильской дипломатии иронично ответил постпреду РФ в ООН

На полях заседания ООН министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар подверг резкой критике российского представителя, назвав его рассуждения о международном праве и оккупации «забавными».

По словам Саара, ему стоило больших усилий сохранить серьезное лицо.

«Было забавно слышать, как представитель Российской Федерации говорит о международном праве, об оккупации, аннексии территорий и мирном разрешении конфликтов. Я едва сдержался, чтобы не рассмеяться вслух во время его речи», — подчеркнул министр.

Как сообщает Mig.news, в рамках той же сессии Саар вступил в жесткую полемику с главой МИД Великобритании Иветт Купер, выразившей недовольство политикой Израиля в Иудее и Самарии. В ответ израильский дипломат ссылался на исторические документы — Декларацию Бальфура 1917 года и мандат Лиги Наций 1922 года, закрепившим право евреев на национальный очаг в Эрец-Исраэль. Он указал на неразрывную связь народа с этой землей и призвал Лондон «не забывать свою собственную политику и традиции».

Поделиться:
426

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принимает участие в первом заседании Совета мира в Вашингтоне - ...

Мнение

Нейтралитет с прицелом: швейцарская дипломатия как фактор дестабилизации

Экономика

Хикмет Гаджиев напомнил Европе: Нюрнберг не отменяют по петиции

Мнение

Адвокаты терроризма: Amnesty International - защита Варданяна как инструмент оправдания ...

Общество

В Каспийском море произошло землетрясение

Впервые двое граждан Азербайджана удостоены почетной награды Великобритании - ВИДЕО

ЕС включил КСИР в список террористических организаций

В Гяндже сильный ветер повалил фонарный столб на автомобили - ФОТО

Выбор редактора

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

Новости для вас

В Азербайджане температура воздуха достигнет 20 градусов тепла

Завтра в Баку ожидается до 20 градусов тепла

Задержана тиктокерша Renka

Центр аналитической экспертизы проводит тщательную проверку в «Medi Hall» - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Трамп: Мы делаем действительно хорошую работу

Сегодня, 19:05

Дональд Трамп: Совет мира открыт для любой страны

Сегодня, 19:03

Трамп на заседании Совета мира: Мы проделали очень хорошую работу

Сегодня, 18:45

AFFA привлекает в сборную зарубежного тренера за 1 миллион манатов

Сегодня, 18:30

В Баку принято итоговое заявление конференции по неоколониализму

Сегодня, 18:15

Ильхам Алиев принимает участие в первом заседании Совета мира в Вашингтоне - ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня, 17:57

В Каспийском море произошло землетрясение

Сегодня, 17:49

Впервые двое граждан Азербайджана удостоены почетной награды Великобритании - ВИДЕО

Сегодня, 17:47

ЕС включил КСИР в список террористических организаций

Сегодня, 17:44

В Гяндже сильный ветер повалил фонарный столб на автомобили - ФОТО

Сегодня, 17:43

Родитель обвинил руководство школы в Губе в сокрытии факта насилия над первоклассником

Сегодня, 17:39

Суд продлил арест архиепископа Баграта Галстаняна на два месяца

Сегодня, 17:26

Продлен срок ареста руководителя порта «Говсан»

Сегодня, 17:15

Новые кадровые назначения в Министерстве труда и социальной защиты населения - ФОТО

Сегодня, 17:00

«Закон должен восторжествовать»: Король Великобритании Карл III о задержании своего брата - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:50

Нейтралитет с прицелом: швейцарская дипломатия как фактор дестабилизации

Сегодня, 16:20

Еврокомиссия одобрила приобретение SOCAR итальянской Italiana Petroli

Сегодня, 16:15

Задержаны лица, продававшие наркотики через социальные сети - ВИДЕО

Сегодня, 16:10

Бывший председатель Госагентства автомобильных дорог Нахчывана обвиняется в присвоении в особо крупном размере

Сегодня, 16:00

Франсуа Бенедетти: Французская система - это неоколониальная политика, препятствующая развитию корсиканцев

Сегодня, 15:50
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36