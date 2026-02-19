Бывший председатель Госагентства автомобильных дорог Нахчывана обвиняется в присвоении в особо крупном размере

Бывший председатель Правления публичного юридического лица «Государственное агентство автомобильных дорог Нахчывана» Бахруз Аскеров обвиняется в присвоении в особо крупном размере.

Как стало известно AПA, в отношении него в Генеральной прокуратуре возбуждено уголовное дело, ему предъявлены обвинения по статьям 179.4 (присвоение, совершённое с причинением ущерба в особо крупном размере) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

Уголовное дело передано для рассмотрения в Нахчыванский суд по тяжким преступлениям Нахчыванской Автономной Республики.

Бахруз Аскеров был назначен председателем Правления публичного юридического лица «Государственное агентство автомобильных дорог Нахчывана» 27 ноября 2023 года. 22 февраля 2025 года он был освобождён от должности.

Сообщается, что ущерб, нанесённый государственному бюджету, превышает 5 миллионов манатов.