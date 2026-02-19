 Гурбан Гурбанов: «Карабах» не смог оправиться после быстрых голов | 1news.az | Новости
Гурбан Гурбанов: «Карабах» не смог оправиться после быстрых голов

First News Media08:33 - Сегодня
Футболисты Карабах не смогли прийти в себя после пропущенных мячей в матче с Ньюкасл Юнайтед.

Как передает Report, об этом заявил главный тренер агдамского клуба Гурбан Гурбанов на пресс-конференции после первого матча стадии плей-офф Лига чемпионов УЕФА.

Специалист прокомментировал крупное поражение:

"К сожалению, мы проиграли с таким счетом. Не хотели уступать так крупно. После первых пропущенных голов мои футболисты получили серьезный удар. После этого они не смогли взять себя в руки. Соперник - очень быстрая команда, к тому же хорошо подготовленная. Благодарим наших болельщиков, которые до конца поддерживали команду. Положительным моментом было то, что матчи Лиги чемпионов проводились в Азербайджане до февраля. Как я уже сказал, мы не хотели проигрывать таким образом".

Он также отметил, что в перерыве пытался успокоить игроков:

"В перерыве я старался успокоить футболистов. Сказал им, что, несмотря ни на что, нельзя выпадать из игры. Во втором тайме мы выпустили Бадави Гусейнова, чтобы усилить линию обороны".

Гурбанов также прокомментировал травму Бахлула Мустафазаде, который покинул поле в первом тайме:

"Во время матча Бахлул потянул мышцу. Насколько серьезна травма, станет известно завтра".

Отметим, что встреча "Карабах" - "Ньюкасл" завершилась победой гостей со счетом 6:1. Ответный матч пройдет в Англии в ночь с 24 на 25 февраля, начало - в 00:00 по бакинскому времени.

Гурбан Гурбанов: «Карабах» не смог оправиться после быстрых голов

