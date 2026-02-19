Стала известна причина задержки поездов в бакинском метро - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Стала известна причина задержки поездов в бакинском метро, произошедшей сегодня утром.

Как заявил 1news.az пресс-секретарь ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, задержка произошла из-за технической неисправности.

"На станции "Азадлыг проспекти" в поезде произошла техническая неисправность. Пассажиры были высажены, а состав для осмотра был переведен на первый путь станции "Дарнагюль", который не используется для пассажирских перевозок. Из электродепо "Нариманов" на линию был незамедлительно выпущен резервный поезд. По этой причине на участке "Дарнагюль" - "Нариманов" образовалась разница в интервалах движения.

Приносим извинения пассажирам за доставленные неудобства", - добавил он.

09:00

Сегодня утром в бакинском метро возникла задержка: интервал между поездами составил более 8 минут.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, задержка произошла на линии "Дарнагюль" - "Ази Асланов". В результате в вагонах и на станциях образовалась плотность пассажиропотока.

Причина задержки неизвестна. В связи с этим направлен запрос в соответствующую структуру.