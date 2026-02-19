В двух гимназиях-интернатах Сумгайыта выявлены серьезные недостатки

В Сумгайытской гимназии интернатного типа и гимназии интернатного типа с интеграционным обучением имени генерала М. Асадова выявлены недостатки.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в заявлении Аппарата Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена).

Согласно информации, Национальная превентивная группа Омбудсмена посетила оба учреждения, находящиеся в ведении Министерства науки и образования. Целью визитов была проверка условий содержания и обеспечения прав детей, оценка качества предоставляемых услуг и их соответствия установленным нормам. В ходе мониторинга был выявлен ряд нарушений.

Так, в Сумгайытской гимназии интернатного типа часть спального корпуса в прошлые периоды использовалась для различных социальных нужд. В результате учащимся выделена лишь ограниченная часть здания, что свидетельствует о неполном обеспечении их права на надлежащие жилищные условия.

Кроме того, несмотря на наличие в спальном корпусе душевой комнаты, она находится в непригодном для использования состоянии. В основном учебном корпусе зафиксирована нехватка санузлов. Также была проведена оценка соблюдения гигиенических норм и обеспечения права детей на образование в здоровой среде.

В гимназии интернатного типа с интеграционным обучением имени генерала М. Асадова установлено отсутствие механизмов и специальных интеграционных групп, обеспечивающих реальное и эффективное вовлечение детей, нуждающихся в особой заботе, в образовательный процесс. Данная ситуация не только препятствует полной реализации права на инклюзивное образование, но и ограничивает возможности детей этой категории на использование равных прав.

В ходе проверки в обоих учреждениях выяснилось, что обеспечение детей одеждой и обувью не полностью соответствует нормам, установленным Кабинетом Министров. В частности, зафиксированы случаи задержек в снабжении, а также нехватка предусмотренного количества и ассортимента вещей.

Руководству учреждений даны соответствующие рекомендации по устранению недостатков, укреплению материально-технической базы для более надежной защиты прав и законных интересов детей, улучшению условий проживания и обучения, полному соблюдению санитарно-гигиенических норм, а также формированию инклюзивной среды.

По результатам посещений будет направлено обращение в Министерство науки и образования.