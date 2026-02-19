Хишам Дауд: Неоколониализм построен на страхе

«Неоколониализм построен на страхе и стремится еще больше укрепить зависимость между колонизатором и колонизированными народами».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил доктор философских наук, антрополог из Алжира , представляющий Алжирский университет 3, Хишам Дауд в ходе своего выступления на международной конференции «Неоколониализм и глобальное неравенство», организованной Бакинской инициативной группой.

Он отметил, что путь к освобождению от колониализма лежит через преодоление страха, переоценку исторического наследия и восстановление подлинной идентичности через коллективную память.

«Французская колониальная идеология, преподнося себя как "высшую расу", проводила в отношении алжирцев жестокую политику, сопровождавшуюся физическими пытками и тяжелыми психологическими травмами, лишив их прав на собственной родине», отметил он.

Г.Агаев