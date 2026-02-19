 Чингиз Ганизаде: Французский суд удовлетворил мой иск против Ганимата Захида | 1news.az | Новости
Чингиз Ганизаде: Французский суд удовлетворил мой иск против Ганимата Захида

First News Media11:58 - Сегодня
Председатель Комитета по демократии и правам человека, правозащитник Чингиз Ганизаде провёл пресс-конференцию в связи с решением, вынесенным французским судом по его жалобе против Ганимата Захида.

Как сообщает AПA, Чингиз Ганизаде заявил, что Парижский уголовный суд принял решение по иску и удовлетворил его жалобу:

«Моей целью было доказать, что выступления зарубежных блогеров являются полным абсурдом. Я ждал этого решения почти шесть лет. В августе 2019 года в разные даты Ганимат Захидов на своём YouTube-канале распространил клеветническую информацию обо мне. Он утверждал, что в тот период я якобы был организатором или участником убийства гражданина Азербайджана в России и не понёс наказания. В связи с этой клеветой я обратился во французский суд, поскольку эти ложные обвинения использовались против меня. Кроме того, они повлияли на общественное мнение».

Правозащитник добавил, что Ганимат Захид не желал участвовать в судебных процессах:

«Сначала Ганимат Захид не являлся на заседание. В отношении него было вынесено решение о принудительном приводе. Когда он всё же пришёл, привёл с собой ложного свидетеля, однако свидетель был удалён из зала суда. Этого ему оказалось недостаточно, и он назвал процесс политическим. Решением Парижского уголовного суда от 21 октября 2025 года он был признан виновным в совершении преступления. Ему назначен штраф в размере 500 евро. Такой небольшой размер штрафа объясняется отсутствием у него работы и тем, что он находится под защитой французского государства. Это первый подобный случай в истории Азербайджана. Я добился того, что человек, укрывавшийся в другом государстве и распространявший клевету, проиграл суд в этой стране».

Ч.Ганизаде также отметил, что по делу об убийстве азербайджанца, о котором говорил Ганимат Захид, виновные были задержаны и наказаны:

«Если Ганимат Захид вновь прибегнет к подобной клевете, он может быть выдворен из страны, в которой проживает».

