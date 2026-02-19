Тбилиси не видит рисков для Грузии из-за новой дороги между Арменией и Азербайджаном

Некоторые политики пытаются использовать отношения Армении и Азербайджана и принизить стратегическую функцию Грузии, которую не заменит ни одна дорога, сказала в интервью телеканалу İmedi глава МИД Мака Бочоришвили.

По словам главы ведомства, новые дороги лишь увеличат значение региона с точки зрения связности, так как это хорошо для региона.

"Я действительно не вижу здесь риска. Грузия не исчезнет с карты. Просто сегодня те, кто говорит о связях, не упоминают Грузию как основную связь для Европы, и это ставит под сомнение их компетентность", - добавила она.

Бочоришвили отметила, что Тбилиси не рассматривает новую строящуюся дорогу как конкурирующую для пути, проходящего через Грузию.

"Несмотря на появление новых направлений, Грузия неизменно сохраняет свое стратегическое значение на мировой геополитической карте", - сказала министр.

Даже если добавить три или четыре новых маршрута, это, по ее словам, не будет достаточно с учетом грузопотоков между Западом и Востоком.

