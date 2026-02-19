 Кино на неделю: Турецкая семейная комедия «Тайны Эфеса» и не только - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Кино на неделю: Турецкая семейная комедия «Тайны Эфеса» и не только - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий11:18 - Сегодня
Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.

Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в кинопрокат поступают долгожданные новинки - какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из нижеприведенного материала, в котором представлены аннотации фильмов, трейлеры и расписание киносеансов.

«Efes'in Sırrı»

Жанр – семейный, комедия (Турция)

Режиссер - Гёкхан Тирьяки

В главных ролях: Эджем Эркек, Онур Булду, Эрдем Йенер

Рейтинги: IMDb – 4,7/10

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: «Тайна Эфеса» рассказывает о необычном приключении замкнутого мальчика по имени Туна, чья жизнь неожиданно пересекается с группой археологов, таинственным образом вернувшихся в детство. Среди древних руин Эфеса начинается наполненное смехом и открытиями приключение.

«Muamma Cenin-i Cin»

Жанр – ужасы (Турция)

Режиссер - Бюлент Терзиоглу

В главных ролях: Озджан Варайлы, Элиф Байсал, Себахат Адалар, Гюркан Эрдуван, Эмре Джошкун, Дженгизхан Башак

Расписание сеансов: Park Cinema

Сюжет: В тихой деревне жизнь семьи Байрама, Гюль и их сына Али рушится, когда в их доме начинаются пугающие паранормальные явления. Истоки зла уходят в тяжкий грех прошлого и запретный обряд, совершённый ради мести. Древняя магия запускает цепь трагических событий, от которых невозможно скрыться. Али вынужден столкнуться с тайнами прошлого, чтобы остановить проклятие. Это мистический хоррор о вине, возмездии и цене спасения.

