Кино на неделю: Турецкая семейная комедия «Тайны Эфеса» и не только - ВИДЕО
Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.
Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в кинопрокат поступают долгожданные новинки - какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из нижеприведенного материала, в котором представлены аннотации фильмов, трейлеры и расписание киносеансов.
«Efes'in Sırrı»
Жанр – семейный, комедия (Турция)
Режиссер - Гёкхан Тирьяки
В главных ролях: Эджем Эркек, Онур Булду, Эрдем Йенер
Рейтинги: IMDb – 4,7/10
Расписание сеансов: CineMastercard
Сюжет: «Тайна Эфеса» рассказывает о необычном приключении замкнутого мальчика по имени Туна, чья жизнь неожиданно пересекается с группой археологов, таинственным образом вернувшихся в детство. Среди древних руин Эфеса начинается наполненное смехом и открытиями приключение.
«Muamma Cenin-i Cin»
Жанр – ужасы (Турция)
Режиссер - Бюлент Терзиоглу
В главных ролях: Озджан Варайлы, Элиф Байсал, Себахат Адалар, Гюркан Эрдуван, Эмре Джошкун, Дженгизхан Башак
Расписание сеансов: Park Cinema
Сюжет: В тихой деревне жизнь семьи Байрама, Гюль и их сына Али рушится, когда в их доме начинаются пугающие паранормальные явления. Истоки зла уходят в тяжкий грех прошлого и запретный обряд, совершённый ради мести. Древняя магия запускает цепь трагических событий, от которых невозможно скрыться. Али вынужден столкнуться с тайнами прошлого, чтобы остановить проклятие. Это мистический хоррор о вине, возмездии и цене спасения.