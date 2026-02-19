В Губе задержан наркодилер с крупной партией «товара»

В Губинском районе обнаружена крупная партия наркотических средств.

Как передает 1news.az, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Губинского районного отдела полиции, был задержан ранее судимый 31-летний Сеймур Гаджиев, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.

У задержанного было обнаружено и изъято в общей сложности 4 килограмма 242 грамма марихуаны, а также таблетки психотропного вещества - метадона.

По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении С. Гаджиева избрана мера пресечения в виде ареста.