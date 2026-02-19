В Баку запущена первая глобальная цифровая платформа, посвященная колониализму

В Баку объявлено об открытии Виртуального музея, который будет обладать обширной базой данных о последствиях колониализма.

Как сообщает 1news.az, об этом на международной конференции «Неоколониализм и глобальное неравенство» заявил исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов.

По его словам, Виртуальный музей является первой в мире глобальной цифровой платформой, посвященной колониализму. Платформа станет одним из самых надежных открытых ресурсов в этой области и будет в интерактивном формате представлять архивные документы колониального периода, юридические и исторические факты, подтверждающие последствия колониализма, а также фото- и видеоматериалы, отражающие реальную картину той эпохи.

Аббас Аббасов подчеркнул, что платформа функционирует на английском и французском языках. Этот ресурс станет незаменимой цифровой базой для исследователей, академиков, экспертов, юристов, общественных активистов и студентов. В завершение выступления было отмечено, что Бакинская инициативная группа продолжает вносить важный вклад в глобальный процесс деколонизации. Содержание Виртуального музея будет регулярно обновляться и расширяться, что обеспечит его статус самого актуального цифрового источника информации. Напомним, что в рамках мероприятия также был продемонстрирован специальный видеоролик, отражающий деятельность БИГ.

Гафар Агаев