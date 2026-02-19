В Баку задержали мотоциклиста, создававшего опасность для других участников движения - ВИДЕО

Сотрудниками Управления государственной дорожной полиции города Баку задержан водитель мотоцикла с государственным регистрационным номером 99-L-768 Саид Зейналов.

С.Зейналов, скрыв государственный регистрационный знак транспортного средства, грубо нарушал правила дорожного движения, занимался автохулиганством, создавал реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения и ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичные действия, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

В отношении водителя на основании соответствующих статей Кодекса об административных проступках Азербайджанской Республики был составлен протокол и направлен на рассмотрение в соответствующий суд. Решением суда С. Зейналов лишён права управления транспортными средствами сроком на 2 года и подвергнут административному аресту на 30 суток.