Wolt запускает специальные предложения к Рамадану в Азербайджане

В честь священного месяца Рамадан технологическая компания Wolt объявляет о запуске специальной кампании с выгодными предложениями на рестораны и продукты.

Акция продлится с 19 февраля по 18 марта и направлена на то, чтобы сделать ежедневные покупки и организацию ифтара более удобными для жителей Азербайджана.

В рамках кампании день будет разделён на два ключевых периода с разными форматами предложений. С 11:00 до 17:00 в приложении действуют “Sərfəli Saatlar” – специальные скидки на заказы из ресторанов. Это предложение позволяет пользователям заказать обед по более доступной цене в дневное время. К ифтару для пользователей подготовили специальные “İftar menyular” – комбо-наборы по сниженным ценам. В подборку входят блюда, подходящие для семейного ужина и встреч с близкими. Пользователи могут заранее оформить заказ и получить готовые блюда с доставкой к началу вечернего разговения.

Отдельный акцент сделан на категории продуктов. В период Рамадана в приложении Wolt доступны скидки до 40% в супермаркетах, магазинах фруктов и овощей, мясных лавках и других торговых точках. Пользователи могут заранее пополнить запасы свежих фруктов, овощей, мяса и других необходимых продуктов для приготовления блюд к ифтару, оформив быструю доставку на дом.

«В период Рамадана для многих семей особенно важно уделять время близким и совместным ужинам. Мы предлагаем удобную и быструю доставку, чтобы подготовка к ифтару была проще, а больше времени оставалось для самого важного», – отмечает Тофик Сулейманов, генеральный менеджер компании Wolt в Азербайджане.

Специальные предложения доступны в приложении Wolt (iOS, Android) в течение всего периода кампании.

О компании Wolt

Wolt – технологическая компания со штаб-квартирой в Хельсинки, которая соединяет людей, желающих заказать еду, продукты и другие товары, с теми, кто заинтересован в их продаже и доставке. Компания была основана в 2014 году и в 2022 году объединилась с DoorDash (NASDAQ: DASH). В настоящее время DoorDash осуществляет деятельность более чем в 40 странах, включая Азербайджан. На данный момент Wolt активно доставляет заказы не только в Баку, Сумгаит и Хырдалане, но и в Гяндже, Мингячевире, Ленкоране, Губе, Габале, Шеки, Ханкенди, Шуше и в Нахчиване.

