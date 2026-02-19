МЧС призывает население к бдительности из-за резкого изменения погоды

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями в некоторых регионах.

Как сообщает 1news.az, в обращении подчеркивается, что до утра 20 февраля на некоторых территориях прогнозируется сильный ветер, ожидаются периодические осадки, которые местами будут интенсивными, а температура воздуха постепенно понизится на 4–6 градусов по сравнению с предыдущими днями.

Было отмечено, что во время сильного ветра рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных построек, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, а также высокими деревьями. Кроме того, учитывая сложности, которые сильный ветер создает при тушении пожаров, в ветреную погоду необходимо особенно строго соблюдать правила пожарной безопасности. Также пользователям маломерных судов следует учитывать, что выход в море в такую погоду запрещен.

Отмечается, что холодная погода приводит к значительному росту использования газовых и электрических обогревателей, поэтому при их эксплуатации необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности и проявлять бдительность в отношении угрозы отравления угарным газом. Не следует использовать неисправные, нестандартные или кустарные обогревательные приборы, нельзя перегружать электросеть и оставлять работающие обогреватели без присмотра.