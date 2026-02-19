США готовят портал для доступа к контенту, запрещенному в ряде стран

Государственный департамент США работает над созданием онлайн-платформы, которая позволит пользователям из Европы и других регионов получать доступ к материалам, ограниченным или запрещённым их национальными властями.

В Вашингтоне называют инициативу частью политики по противодействию цензуре.

Как сообщает Reuters, ресурс планируется разместить по адресу freedom.gov. Предполагается, что сайт будет включать встроенную VPN-функцию, позволяющую маскировать интернет-трафик пользователей. Проект курирует заместитель руководителя Госдепартамента Сара Роджерс. Презентация платформы должна была состояться на Мюнхенской конференции по безопасности, однако запуск по неустановленным причинам отложен.

При этом в Госдепартаменте подчеркнули, что у США нет отдельной программы по обходу цензуры, ориентированной на Европу. Вместе с тем в ведомстве заявили, что «цифровая свобода остаётся одним из приоритетов», включая развитие технологий конфиденциальности и инструментов обхода интернет-ограничений.

Отмечается, что на портале потенциально может размещаться контент, который в ряде стран квалифицируется как «разжигание ненависти» или «террористическая пропаганда».

Reuters также напоминает, что американские официальные лица регулярно критикуют подходы Евросоюза к регулированию цифрового пространства, утверждая, что они могут ограничивать свободу слова. В частности, в Вашингтоне высказывались претензии к Закону ЕС о цифровых услугах, а также к британскому Закону о безопасности в интернете.

Согласно данным федерального реестра get.gov, домен freedom.gov был зарегистрирован 12 января 2026 года.