Лейла Алиева посетила детский дом Hannah and Rozafa и университетский больничный центр Mother Teresa в Тиране - ФОТО

Лейла Алиева посетила действующий в Тиране детский дом Hannah and Rozafa.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, детский дом Hannah and Rozafa – государственное учреждение, предназначенное для несовершеннолетних лиц, лишенных родительской опеки или проживающих в социально опасной среде.

Отмечалось, что деятельность учреждения направлена, в частности, на защиту, воспитание и обеспечение всестороннего ухода за детьми в возрасте от 0 до 6 лет. Воспитанникам учреждения на ранних этапах их развития оказывается необходимая психологическая и моральная поддержка, а также предоставляются медицинские услуги.

Затем Лейла Алиева познакомилась с университетским больничным центром Mother Teresa.

Было отмечено, что этот центр является главной государственной университетской больницей не только в Тиране, но и во всей Албании. Здесь квалифицированным персоналом оказываются высококачественные медицинские услуги с использованием самых современных технологий.

В этой же больнице сосредоточена основная онкологическая служба страны, где пациенты проходят лучевую терапию, химиотерапию и комплексное хирургическое лечение.

В центре с чуткостью относятся к здоровью каждого ребенка, процесс лечения детей подкрепляется сострадательным подходом и разнообразной средой.