Уничтожена импортированная из Индии партия биологически активной добавки - ФОТО

Импортированный биологически активный пищевой продукт оказался не соответствующим нормативным требованиям.

В рамках контрольных мероприятий биологически активный пищевой продукт торговой марки «Pregnola» в количестве 4500 единиц, произведённый предприятием «JMB Pharmaceuticals» и импортированный из Индии компанией ООО «Beneva» (дата производства - 01.05.2025, срок годности - до 01.04.2027), был направлен на лабораторные исследования, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.

По результатам проверки было установлено, что данная партия продукции не соответствует нормативным требованиям – в отношении выявленной несоответствующей нормативным требованиям партии AQTA было принято решение об её уничтожении.