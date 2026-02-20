В Азербайджане ужесточают контроль за оборотом необработанных алмазов

В Азербайджане вводится административная ответственность за ввоз и вывоз необработанных алмазов без официального заключения уполномоченного органа.

Соответствующие изменения были рассмотрены на пленарном заседании весенней сессии Милли Меджлис Азербайджанской Республики и приняты в третьем чтении.

Поправки затрагивают Таможенный кодекс, Кодекс об административных проступках, а также закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях». Новые нормы предусматривают штрафы для разных категорий участников внешнеэкономической деятельности. Для физических лиц размер санкций составит от 550 до 750 манатов. Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 1 000 до 2 000 манатов, юридические лица - от 1 500 до 2 500 манатов.

Законопроектом также формируется система государственного контроля в сфере оборота необработанных алмазов. Речь идёт о регулировании импорта, экспорта, использования, хранения, учёта и отслеживания таких камней. Контрольные функции будут возложены на структуру, определённую соответствующим органом исполнительной власти.

Отдельно в законодательство вводится правовое определение термина «необработанные алмазы». К этой категории отнесены необработанные либо минимально обработанные, раздробленные или расколотые драгоценные камни. Их перечень будет определяться на основании кодов Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.

После вступления закона в силу планируется утверждение формы и порядка выдачи сертификата, соответствующего требованиям международной схемы сертификации процесса Кимберли. Этот механизм направлен на подтверждение легального происхождения алмазов при их экспорте и призван усилить прозрачность операций с драгоценными камнями.

Источник: Report