Больше всего туристов в Азербайджан приезжает из этих стран: Январский обзор - ФОТО

В январе в Азербайджан прибыли более 181 тысячи иностранных граждан.

В январе 2026 года в Азербайджан прибыли 181 637 иностранных граждан, что на 8 984 человека, или на 5 %, больше по сравнению с тем же месяцем 2025 года, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

В частности, количество визитов из России увеличилось на 2 % - до 42 342 человек, из Турции - на 15,5 % до 36 536 человек, из Ирана - на 2,1 % до 15 399 человек.

Из стран Южной Азии наибольшее число туристов прибыло из Индии - 9 070 человек. Основной рынок Ближнего Востока, Саудовская Аравия, показал рост числа визитов до 8 976 человек, что на 2 783 человека или на 44,9 % больше по сравнению с январем прошлого года.

В десятку стран-лидеров по числу приезжих также вошли Грузия (8 734), Пакистан (6 758), Казахстан (5 676), Узбекистан (5 130) и Израиль (4 972).

Динамика по регионам показывает, что количество гостей из стран Ближнего Востока выросло на 22 % - до 26 240 человек, а из стран Западной Европы - на 44 % до 6 819 человек.

Число прибывших из Казахстана, одного из основных рынков Центральной Азии, составило 5 676 человек, что на 2,5 % больше по сравнению с прошлым периодом. Количество туристов из Узбекистана достигло 5 130 человек, продемонстрировав рост на 72,3 %.

Отметим, что с 2026 года Государственное агентство по туризму и подведомственное ему Бюро по туризму Азербайджана планируют усилить маркетинговую и коммуникационную деятельность в целевых странах, используя помимо традиционных методов продвижения также цифровые инструменты и кампании в социальных сетях.

Мероприятия будут реализованы в рамках «Стратегии туристического маркетинга на 2024–2026 годы» и будут способствовать более эффективному продвижению культурного, оздоровительного, природного и приключенческого туризма, а также делового туризма на целевых рынках.

Международная туристическая маркетинговая деятельность включает интегрированное использование онлайн- и офлайн-каналов (участие в международных туристических выставках, B2B и B2C встречи, семинары, презентации, ознакомительные поездки для зарубежных СМИ и представителей индустрии), а также медиакоммуникации в соответствии с приоритетами разных целевых рынков.

Цель на первоначальном этапе - повысить осведомлённость о Азербайджане как конкурентоспособном и многоаспектном туристическом направлении, на следующем этапе - продвигать Азербайджан как бренд, стимулируя путешествия и интерес к стране, а в конечном итоге - превращать этот интерес в реальные решения о поездках и укреплять глобальные позиции страны.

При планировании международных туристических маркетинговых кампаний учитываются глобальные туристические тренды, региональные изменения и трансформации в поведении туристов. В целом, на 2026 год планируется применять более масштабный, цифровой и гибко адаптирующийся к потребностям рынка подход, опираясь на успешный опыт предыдущих лет.