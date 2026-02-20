 Больше всего туристов в Азербайджан приезжает из этих стран: Январский обзор - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Больше всего туристов в Азербайджан приезжает из этих стран: Январский обзор - ФОТО

Феликс Вишневецкий13:20 - Сегодня
Больше всего туристов в Азербайджан приезжает из этих стран: Январский обзор - ФОТО

В январе в Азербайджан прибыли более 181 тысячи иностранных граждан.

В январе 2026 года в Азербайджан прибыли 181 637 иностранных граждан, что на 8 984 человека, или на 5 %, больше по сравнению с тем же месяцем 2025 года, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

В частности, количество визитов из России увеличилось на 2 % - до 42 342 человек, из Турции - на 15,5 % до 36 536 человек, из Ирана - на 2,1 % до 15 399 человек.

Из стран Южной Азии наибольшее число туристов прибыло из Индии - 9 070 человек. Основной рынок Ближнего Востока, Саудовская Аравия, показал рост числа визитов до 8 976 человек, что на 2 783 человека или на 44,9 % больше по сравнению с январем прошлого года.

В десятку стран-лидеров по числу приезжих также вошли Грузия (8 734), Пакистан (6 758), Казахстан (5 676), Узбекистан (5 130) и Израиль (4 972).

Динамика по регионам показывает, что количество гостей из стран Ближнего Востока выросло на 22 % - до 26 240 человек, а из стран Западной Европы - на 44 % до 6 819 человек.

Число прибывших из Казахстана, одного из основных рынков Центральной Азии, составило 5 676 человек, что на 2,5 % больше по сравнению с прошлым периодом. Количество туристов из Узбекистана достигло 5 130 человек, продемонстрировав рост на 72,3 %.

Отметим, что с 2026 года Государственное агентство по туризму и подведомственное ему Бюро по туризму Азербайджана планируют усилить маркетинговую и коммуникационную деятельность в целевых странах, используя помимо традиционных методов продвижения также цифровые инструменты и кампании в социальных сетях.

Мероприятия будут реализованы в рамках «Стратегии туристического маркетинга на 2024–2026 годы» и будут способствовать более эффективному продвижению культурного, оздоровительного, природного и приключенческого туризма, а также делового туризма на целевых рынках.

Международная туристическая маркетинговая деятельность включает интегрированное использование онлайн- и офлайн-каналов (участие в международных туристических выставках, B2B и B2C встречи, семинары, презентации, ознакомительные поездки для зарубежных СМИ и представителей индустрии), а также медиакоммуникации в соответствии с приоритетами разных целевых рынков.

Цель на первоначальном этапе - повысить осведомлённость о Азербайджане как конкурентоспособном и многоаспектном туристическом направлении, на следующем этапе - продвигать Азербайджан как бренд, стимулируя путешествия и интерес к стране, а в конечном итоге - превращать этот интерес в реальные решения о поездках и укреплять глобальные позиции страны.

При планировании международных туристических маркетинговых кампаний учитываются глобальные туристические тренды, региональные изменения и трансформации в поведении туристов. В целом, на 2026 год планируется применять более масштабный, цифровой и гибко адаптирующийся к потребностям рынка подход, опираясь на успешный опыт предыдущих лет.

Поделиться:
406

Актуально

Мнение

Азербайджан в «Совете мира»: Стратегическая роль в новой архитектуре глобальной ...

Общество

Названа точная дата прихода весны в Азербайджан

Мнение

Алтарь реваншизма: В Армении не оставляют попыток оживить миф «карабахского ...

Общество

Погода на субботу: В Баку ожидается до +18 °C

Общество

Названа точная дата прихода весны в Азербайджан

Задержана певица Фарах Самирагызы

В Баку пройдет IX фестиваль йоги

Погода на субботу: В Баку ожидается до +18 °C

Выбор редактора

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

Новости для вас

Liv Bona Dea требует более 220 тысяч манатов от владелицы сети «Али и Нино»

Кандидат на место Вугара Гурбанова перенес инфаркт

«Дождь из шаров» в День святого Валентина вызвал большой ажиотаж в Баку - ВИДЕО

В Баку приостановлена деятельность известного ресторана - ФОТО - ВИДЕО

Последние новости

На Байкале автомобиль с туристами провалился под лед, есть погибшие

Сегодня, 15:22

Азербайджан присоединяется к Конвенции о борьбе c торговлей человеческими органами

Сегодня, 14:55

Названа точная дата прихода весны в Азербайджан

Сегодня, 14:42

Задержана певица Фарах Самирагызы

Сегодня, 14:33

SOCAR открыл в Тбилиси первый ​​на Южном Кавказе АЗК для зарядки электромобилей

Сегодня, 14:30

В Баку пройдет IX фестиваль йоги

Сегодня, 14:22

Предложено законодательно урегулировать цифровую безопасность несовершеннолетних

Сегодня, 14:20

Глава КГД Армении уволен на фоне коррупции

Сегодня, 14:17

Алтарь реваншизма: В Армении не оставляют попыток оживить миф «карабахского движения»

Сегодня, 14:12

Погода на субботу: В Баку ожидается до +18 °C

Сегодня, 14:05

«Дом дракона» возвращается: Тизер третьего сезона - ВИДЕО

Сегодня, 14:00

Азербайджан в «Совете мира»: Стратегическая роль в новой архитектуре глобальной безопасности

Сегодня, 13:53

Блогер в Азербайджане оштрафована за откровенный контент

Сегодня, 13:48

«Раньше она была натуральной красоткой!»: В сети обсуждают «новое лицо» Рози Хантингтон-Уайтли - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 13:42

ЕС подтвердил выделение Армении помощи в €200 млн

Сегодня, 13:38

США могут помочь Саудовской Аравии обогатить уран

Сегодня, 13:35

Больше всего туристов в Азербайджан приезжает из этих стран: Январский обзор - ФОТО

Сегодня, 13:20

В Азербайджане ужесточают контроль за оборотом необработанных алмазов

Сегодня, 13:10

На страницах президента в соцсетях опубликован видеоролик об участии в заседании Совета мира - ВИДЕО

Сегодня, 13:00

В Японии появятся воздушно-космические силы

Сегодня, 12:53
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36