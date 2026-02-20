Блогер в Азербайджане оштрафована за откровенный контент

В Абшеронском районе к административной ответственности привлечена блогер, чьи публикации в социальной сети были признаны нарушающими нормы общественной нравственности.

Речь идёт о З. Керимовой 1995 года рождения, в отношении которой был составлен протокол по статье 510.2 Кодекса об административных проступках.

Как сообщили в правоохранительных органах, на своей странице в Instagram с аудиторией около 150 тысяч подписчиков она размещала видеоматериалы, в которых демонстрировала части тела и указывала личный номер мобильного телефона. При этом, по данным следствия, публикации не носили рекламного характера.

Контент, снятый в её доме в поселке Гекмалы Абшеронского района, набрал порядка 68 тысяч отметок «нравится» и вызвал активное обсуждение.

В полиции сочли, что размещённые материалы противоречат общественной морали, национально-духовным ценностям и выражают явное неуважение к обществу. Эти действия были квалифицированы как мелкое хулиганство, совершённое посредством интернет-ресурсов.

В ходе разбирательства Керимова пояснила, что публиковала подобные видео с целью демонстрации собственной привлекательности и не преследовала иных задач.

Материалы дела были направлены в суд. Решением Абшеронского районного суда блогеру назначен административный штраф в размере 750 манатов.

