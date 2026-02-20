Погода на субботу: В Баку ожидается до +18 °C

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 21 февраля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Лёгкий юго-западный ветер вечером сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха ночью составит +4…+7 °C, днём +14…+18 °C. Атмосферное давление снизится с 771 до 766 мм рт. ст. Относительная влажность ночью 80-85 %, днём 65-70 %.

В районах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых местах возможен туман. Преимущественно будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью +2…+7 °C, днём +16…+21 °C; в горах ночью +0…+4 °C, днём +10…+15 °C.