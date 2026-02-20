В Баку пройдет IX фестиваль йоги
22 февраля с 10:00 до 16:00 в расположенном в Sea Breeze wellness-пространстве CaspiMayr Retreat состоится IX фестиваль йоги.
IX Yoga Fest станет днем, посвященным гармонии тела, разума и энергии. Гостей фестиваля ждут разнообразные направления йоги, практики от опытных специалистов и уникальная возможность попробовать разные техники и выбрать именно то, что подходит именно им - от мягких расслабляющих практик до более активных и динамичных форм.
Фестиваль предлагает идеальный формат для тех, кто давно хотел познакомиться с йогой глубже или найти «своё» направление в одном месте.
Взнос за участие — 10 AZN, и вся сумма будет направлена в детский дом, таким образом, участвуя, вы не только заботитесь о себе, но и делаете доброе дело для детей.
В программе IX Yoga Fest:
- Хатха-йога
- Аштанга-виньяса
- Кундалини-йога
- Артистик-йога
- Тибетские чаши (Мантропение)
- Энергопрактики
- Пранаямы и дыхательные техники
- Медитативные практики и глубокое расслабление
Регистрация доступна по номеру + 994 55 626 15 61.