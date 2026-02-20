В Баку пройдет IX фестиваль йоги

22 февраля с 10:00 до 16:00 в расположенном в Sea Breeze wellness-пространстве CaspiMayr Retreat состоится IX фестиваль йоги.

IX Yoga Fest станет днем, посвященным гармонии тела, разума и энергии. Гостей фестиваля ждут разнообразные направления йоги, практики от опытных специалистов и уникальная возможность попробовать разные техники и выбрать именно то, что подходит именно им - от мягких расслабляющих практик до более активных и динамичных форм.

Фестиваль предлагает идеальный формат для тех, кто давно хотел познакомиться с йогой глубже или найти «своё» направление в одном месте.

Взнос за участие — 10 AZN, и вся сумма будет направлена в детский дом, таким образом, участвуя, вы не только заботитесь о себе, но и делаете доброе дело для детей.

В программе IX Yoga Fest:

- Хатха-йога

- Аштанга-виньяса

- Кундалини-йога

- Артистик-йога

- Тибетские чаши (Мантропение)

- Энергопрактики

- Пранаямы и дыхательные техники

- Медитативные практики и глубокое расслабление

Регистрация доступна по номеру + 994 55 626 15 61.