Депутат Гая Мамедов рассказал на ПА ОБСЕ о гибридных атаках против Азербайджана

Тема гибридных атак, направленных против Азербайджана, поднята на проходящей в Вене зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

На специальных дебатах, посвященных вопросам угрозе гибридных атак, выступил глава парламентской делегации Азербайджана Гая Мамедов.

Как сообщает 1news.az, в своем выступлении он подчеркнул необходимость международного сотрудничества в борьбе с гибридными угрозами, включая кибератаки и дезинформацию.

В дебатах также участвовали высокопоставленные представители стран-членов ОБСЕ и международных организаций, в том числе ЕС, Комитета ПА ОБСЕ по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и др.

Участники обсудили проблемы распространения дезинформации и использования технологии deepfake для манипуляций. Отмечалось, что такие действия представляют угрозу суверенитету и стабильности государств.