Реорганизованы «Агентство развития медиа» и «Центр анализа международных отношений»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о реорганизации юридических лиц публичного права «Агентство развития медиа Азербайджанской Республики» и «Центр анализа международных отношений».

Текст указа опубликован на официальном сайте Президента АР.

Указом предписано реорганизовать юридические лица публичного права путем присоединения юридического лица публичного права «Центр социальных исследований» к юридическому лицу публичного права «Агентство развития медиа Азербайджанской Республики», а также присоединения юридического лица публичного права «Центр анализа международных отношений и мультикультурализма» к юридическому лицу публичного права «Центр анализа международных отношений».

Установлено, что юридическое лицо публичного права «Агентство развития медиа» является структурой, действующей в направлении поддержки развития медиа, подготовки специалистов в сфере медиа и организации их дополнительного образования, стимулирования деятельности субъектов аудиовизуальных, печатных, онлайн-медиа и информационных агентств, а также журналистов и других работников медиа, внедрения новых информационно-коммуникационных технологий и инноваций в сфере медиа, а также системно анализирующим динамику развития общественных отношений, определяющим существующие тенденции в этой сфере и прогнозирующим изменения, исследующим возможные влияния данных изменений на общество, обеспечивающим изучение общественного мнения и проведение социальных исследований с применением современных информационных технологий и научных подходов, представляющим результаты проведенного научно-аналитического анализа государственным органам.

В свою очередь юридическое лицо публичного права «Центр анализа международных отношений и мультикультурализма» является публичным юридическим лицом, действующим в сфере анализа процессов, происходящих в мире и регионе, проведения фундаментальных исследований по вопросам международных отношений и безопасности, доведения позиции Баку по этим вопросам до международных общественных, политических и академических кругов, обеспечения государственных органов Азербайджана научно-аналитическими материалами, а также обеспечивающим сохранение толерантности и культурного, религиозного, лингвистического разнообразия в соответствии с идеологией азербайджанства, пропагандирующим Азербайджан в мире как центр мультикультурализма, исследующим и поощряющим существующие модели мультикультурализма.

Права и обязательства, а также имущество публичного юридического лица «Центр социальных исследований» и Бакинского международного центра мультикультурализма переходят соответственно Агентству и Центру.

Осуществление полномочий учредителя как Агентства, так и Центра возложено на Президента АР.

Кабинету министров Азербайджана поручено в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту АР предложения по совершенствованию нормативно-правовых актов; в двухмесячный срок подготовить и представить главе государства проекты новых уставов Агентства и Центра.

Агентству и Центру поручено совместно с Министерством экономики осуществить необходимые меры по государственной регистрации реорганизации Агентства и Центра.



