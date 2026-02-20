Бывшим вынужденным переселенцам, переехавшим в Ходжавенд, вручены ключи от их домов - ФОТО

Семьям, прибывшим сегодня в город Ходжавенд и одноименное село в составе первой группы переселенцев, вручены ключи от их домов.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, после встречи семьи были подробно проинформированы сотрудниками ANAMA об опасностях, связанных с минами и неразорвавшимися боеприпасами. Семьям было рекомендовано держаться подальше от неизвестных предметов, а в случае обнаружения таковых – сообщать в соответствующие органы.

На церемонии вручения ключей присутствовали сотрудники Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, а также другие официальные лица.

Семьи с радостью приняли ключи и заселились в свои дома.

Вернувшиеся в родной край бывшие вынужденные переселенцы выразили большое удовлетворение государственной заботой о них и глубокую благодарность руководству страны за созданные современные условия жизни. Жители с уважением почтили светлую память героических шехидов, ценой своей жизни освободивших наши земли от оккупации. В то же время жители, пожелав долгой жизни и крепкого здоровья нашим гази, проявившим мужество в боях, подчеркнув, что возрождение на освобожденных от оккупации территориях стало возможным именно благодаря их самоотверженности. Было отмечено, что новая жизнь, начавшаяся сегодня в Ходжавенде, также является плодом Победы, подаренной нам нашими шехидами и гази.