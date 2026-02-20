Объявленный в международный розыск человек экстрадирован из ОАЭ в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

Человек, объявленный в международный розыск, был задержан в Объединённых Арабских Эмиратах и экстрадирован в Азербайджан.

Турал Самедзаде, объявленный Азербайджаном в международный розыск по линии Интерпола, доставлен в страну из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Об этом агентству сообщили в Министерстве юстиции.

Было отмечено, что гражданин Азербайджана Турал Акиф оглу Самедзаде, обвиняемый в попытке контрабандного ввоза через государственную границу ювелирных изделий в особо крупном размере (на сумму 1 683 298 манатов) без декларирования, действуя по предварительному сговору с рядом лиц (статья 206.3.2 Уголовного кодекса), был установлен на территории ОАЭ и задержан.

После направления запроса Министерства юстиции, предоставления документов, требуемых в соответствии с международными процедурами, а также проведения переговоров было достигнуто соглашение о его экстрадиции в Азербайджан. Это, в свою очередь, вновь подтверждает авторитет Азербайджана на международной арене и то, что ОАЭ являются надёжным партнёром страны.

Т. Самедзаде был доставлен из ОАЭ в Азербайджан ответственными сотрудниками Главного управления международного сотрудничества Министерства юстиции и Пенитенциарной службы и на основании решения суда о мере пресечения в виде ареста помещён в соответствственный следственный изолятор.