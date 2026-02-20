Начинается процесс электронного перевода учащихся

25 февраля с 15:00 стартует электронная процедура перевода учащихся во втором полугодии 2025–2026 учебного года.

Как сообщили в Государственном агентстве дошкольного и общего образования, перевод затронет подготовительные группы и классы с 1-го по 10-й.

Процесс осуществляется онлайн через портал www.sy.edu.az.

Отмечается, что с 25 февраля 2026 года перевод учеников 11-х классов производиться не будет. Кроме того, учитывая приближение выпускных экзаменов, переводы 9-х классов будут прекращены 5 марта 2026 года в 18:00 и возобновляться до конца учебного года не будут.