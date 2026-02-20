Верховный суд США признал решения Трампа по таможенным тарифам необоснованными
Верховный суд США отменил масштабные таможенные тарифы, введённые президентом Дональдом Трампом на товары, импортируемые из ряда стран.
Как сообщает Reuters, суд признал, что введение тарифов было незаконным и выходит за рамки полномочий президента.
В решении суда отмечается, что Трамп ссылался на Закон о чрезвычайных экономических полномочиях от 1977 года. Однако применение данного закона требует одобрения Конгресса.
Поскольку решения Трампа о введении тарифов не были утверждены Конгрессом, суд пришёл к выводу, что этот шаг противоречит Конституции США.
