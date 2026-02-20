 Верховный суд США признал решения Трампа по таможенным тарифам необоснованными | 1news.az | Новости
Верховный суд США признал решения Трампа по таможенным тарифам необоснованными

First News Media20:20 - Сегодня
Верховный суд США отменил масштабные таможенные тарифы, введённые президентом Дональдом Трампом на товары, импортируемые из ряда стран.

Как сообщает Reuters, суд признал, что введение тарифов было незаконным и выходит за рамки полномочий президента.

В решении суда отмечается, что Трамп ссылался на Закон о чрезвычайных экономических полномочиях от 1977 года. Однако применение данного закона требует одобрения Конгресса.

Поскольку решения Трампа о введении тарифов не были утверждены Конгрессом, суд пришёл к выводу, что этот шаг противоречит Конституции США.

