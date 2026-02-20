На ряде улиц столицы наблюдаются пробки - ФОТО - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

Баку-Сумгайытское шоссе, в направлении станции метро "20 Января";

Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

Первая приозёрная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

Улица Али Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

Улица Микаила Мушфига, от круга "Бадамдар" в направлении школы-лицея № 20;

Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

Улица 28 Мая - от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.