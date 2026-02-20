В Баку сгорел автомобиль - ВИДЕО
В поселке Бадамдар Сабаильского района столицы произошел пожар в автомобиле.
Об происшествии было сообщено в Министерство по чрезвычайным ситуациям.
В связи с сообщением на место незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
Благодаря оперативному вмешательству пожарных, пожар в легковом автомобиле марки «Ford Fusion» был потушен в кратчайшие сроки.
В результате пожара сгорела моторная часть автомобиля.
Остальная часть автомобиля была защищена от огня.
