В Баку сгорел автомобиль - ВИДЕО

В поселке Бадамдар Сабаильского района столицы произошел пожар в автомобиле.

Об происшествии было сообщено в Министерство по чрезвычайным ситуациям.

В связи с сообщением на место незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных, пожар в легковом автомобиле марки «Ford Fusion» был потушен в кратчайшие сроки.

В результате пожара сгорела моторная часть автомобиля.

Остальная часть автомобиля была защищена от огня.