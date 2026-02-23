Мозаики Винного завода №1: искусство в индустриальном пространстве - ФОТО

В Баку сосредоточено множество произведений монументально-декоративного искусства, которые украшают город и создают уникальную визуальную атмосферу, отражая богатство культурного и художественного наследия столицы.

Мозаичные панно, украшающие фасады зданий и общественные пространства, давно перестали быть лишь декоративными элементами. Они превратились в настоящие культурные символы, отражающие дух времени и национальную самобытность. Многие из этих произведений приобрели статус культовых и знаковых объектов, став достопримечательностями не только в столице, но и в регионах страны. В Азербайджане сформировалась собственная школа мозаики, где традиции национального искусства гармонично сочетались с советскими художественными идеями и стилями. Особое внимание художники уделяли темам труда, национальных традиций и достижений азербайджанского народа. Создавая свои панно, они умело передавали глубину и красоту местной культуры, формируя уникальные и неповторимые образы. Со временем мозаичные панно стали важной частью городской среды, формируя неповторимый облик столицы и регионов. Их художественная и историческая ценность делает их уникальными достопримечательностями, которые продолжают вдохновлять и восхищать своим мастерством и значимостью.

На производственных объектах — заводах и фабриках — встречается большое количество мозаичных панно, создающих уникальный визуальный колорит. В Советский период Баку стал одним из ключевых индустриальных центров страны. Город играл важнейшую роль в экономике СССР, сочетая в себе функции промышленного, научного и культурного узла. Здесь концентрировались крупные производственные мощности, формировалась квалифицированная рабочая и инженерная среда, развивалась архитектура и городская инфраструктура. Баку по праву считался одним из главных городов Союза — городом труда, технологий и культуры, где промышленность соседствовала с искусством и продуманной градостроительной логикой.

Одним из значимых промышленных объектов этого периода стал Винный завод № 1, расположенный в Баку, в Низаминском районе по адресу проспект Гейдара Алиева, 104.Этот завод являлся важным звеном в системе винодельческой промышленности Азербайджана и всего Советского Союза. Строительство предприятия было начато в 1947 году, в условиях послевоенного восстановления и нового витка индустриального развития страны. Полноценную работу завод начал в 1953 году. По своей специализации он относился к предприятиям вторичного винодельческого цикла: сюда централизованно поступала винная продукция с колхозов и совхозов со всей территории Азербайджана. На заводе осуществлялась доработка, купажирование, стабилизация и выпуск готовой продукции, предназначенной для широкого внутреннего рынка. Завод приобрёл особую известность благодаря производству креплёных вин, прежде всего портвейнов, которые стали по-настоящему знаковыми для своего времени. Именно здесь выпускались такие популярные наименования, как портвейн «Агам», «Три семерки», «Кюрдямир» и другие марки, хорошо знакомые нескольким поколениям потребителей. Наряду с этим предприятие славилось и своими коньяками, отличавшимися стабильным качеством и узнаваемым стилем. В определённый период, до ввода в эксплуатацию специализированного шампанского завода, на Винном заводе № 1 также производились игристые и шампанские вина. Это подчёркивает многофункциональный характер предприятия, его технологическую оснащённость и важную роль в структуре пищевой промышленности республики.

Территория завода была значительной по своим масштабам и представляла собой целостный промышленный ансамбль. Предприятие состояло из нескольких корпусов различного назначения — производственных, складских, административных. Пространство было организовано рационально, с учётом логистики и технологических процессов. Примечательно, что на территории завода имелась и благоустроенная зелёная зона — небольшой сквер, создававший редкое для промышленных объектов того времени ощущение упорядоченной среды труда. Как и многие крупные промышленные предприятия Советского Союза, Винный завод № 1 не ограничивался исключительно производственными функциями. Архитектура и пространство завода дополнялись художественными элементами, призванными формировать эстетическую среду и подчёркивать статус труда как созидательной и культурной деятельности. Особое место в этом художественном оформлении занимали мозаики.

На территории завода располагается несколько крупных мозаичных панно, выполненных известными азербайджанскими художниками. Эти произведения монументального искусства известны не просто декоративными элементами, а являются важной частью визуального и смыслового облика предприятия, соединяя индустриальную функцию с художественным высказыванием своего времени. Всего на территории завода было создано три крупных мозаичных ансамбля, каждый из которых связан с определённой функциональной частью комплекса и одновременно выступает самостоятельным произведением монументально-декоративного искусства.

Первое и наиболее масштабное панно встречает посетителя уже при въезде на территорию завода. Небольшая открытая площадь напротив главных ворот формирует парадную зону предприятия. Здесь установлен памятник великому азербайджанскому поэту Низами Гянджеви, создающий важный культурный и символический акцент, а за ним разворачивается грандиозное мозаичное панно, посвящённое теме виноделия. Перед панно расположен небольшой фонтан-бассейн, усиливающий визуальный эффект и создающий ощущение цельного архитектурно-художественного ансамбля. Сама мозаика представляет собой крупное монументальное полотно, на котором разворачиваются сцены, связанные с историей и процессами производства вина: от труда виноградарей до этапов переработки и созидательной работы человека. Панно создано художником Алтаем Гаджиевым в 1981 году. Произведение отличается насыщенной, яркой цветовой гаммой, динамичной композицией и выразительным ритмом форм. Оно сразу притягивает взгляд, становясь неотъемлемой частью декоративного образа завода и активно взаимодействуя с окружающим пространством. Благодаря своим масштабам и художественной силе, это панно является одним из наиболее крупных и известных мозаичных произведений на территории Баку, ярким примером азербайджанского монументально-декоративного искусства.

Второй мозаичный комплекс расположен в зоне, связанной с хранением и распределением винной продукции завода. Здесь мозаики органично интегрированы в интерьер производственных и складских помещений, превращая утилитарное пространство в яркую художественную среду. Автор этих работ — Октай Шихалиев. В этом комплексе представлено шесть крупных произведений, каждое из которых вносит свою неповторимую художественную выразительность в атмосферу здания. Эти произведения сразу создают яркое эмоциональное впечатление, буквально «освещая» пространство своим цветом и настроением. Для них характерна высокая степень детализации и сложная фактура. В сюжетах мозаик сочетаются сцены, связанные с винодельческим производством, национальные мотивы, декоративные орнаменты и другие элементы. Яркие цвета, чёткая ритмика форм и продуманная композиция делают эти работы не просто оформлением интерьера, а полноценным монументальным произведениями.

Третий мозаичный ансамбль расположен в подвальном помещениях завода, где в своё время осуществлялось хранение вина. Автором этих работ является Зохраб Муталибов. Изначально здесь существовало три мозаичных панно, однако, к сожалению, одно из них было утрачено. Эти мозаики отличаются особой атмосферой и камерной монументальностью. Они также посвящены винным процессам и этапам производства вина, но интерпретированы более сдержанно. Нахождение панно в подвале придаёт им особую выразительность и усиливает ощущение сопричастности к «внутренней», скрытой жизни завода.

Рассматривая мозаики Винного завода № 1, становится ясно, что перед нами не просто промышленное предприятие, а цельный художественный комплекс. Несмотря на производственное назначение, завод был насыщен декоративными элементами — мозаиками, чеканкой, росписями и скульптурными изображениями, формируя уникальную эстетическую среду, где труд и искусство существовали в неразрывной связи. Мозаики выполнены разными авторами, каждый из которых использовал собственный художественный язык, однако во всех работах прослеживается принадлежность к единой монументальной школе, общая культура формы и уважение к масштабу архитектуры.

Говоря о мозаичном оформлении Баку, важно отметить, что в прошлом году по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой во многих районах столицы были проведены масштабная работа по восстановлению и реставрации монументальных мозаик. Значительное количество произведений монументально-декоративного искусства, находившихся в плохом состоянии, было приведено в надлежащий вид и профессионально отреставрировано. В рамках этих работ была восстановлена и мозаика Винного завода № 1, где реставрация была выполнена бережно, с уважением к авторскому замыслу и художественной целостности произведений.

Мозаики Азербайджана представляют собой бесценный культурный пласт, в котором отражены история, художественная школа и мировоззрение своей эпохи. Эти произведения требуют внимательного отношения, профессиональной защиты и осознанного сохранения как важнейшего элемента национального наследия. Сохранённые и восстановленные мозаик становятся связующим звеном между прошлым и будущим, передавая следующим поколениям не только образ времени, но и его художественный язык.

Автор Вахид Шукюров