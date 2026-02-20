Охотники за золотом пытались похитить культурные ценности в Гарадаге - ВИДЕО

В Гарадагском районе Баку задержаны лица, повредившие историко-культурные памятники.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство внутренних дел.

Отмечается, что группа лиц, вступив в предварительный сговор, нарушила правила охраны особо охраняемых государством природных территорий и незаконно проникла на территорию одного из национальных историко-художественных заповедников с целью поиска золота. Проводя раскопки у подножия скал, являющихся культурным достоянием, они пытались похитить предметы, представляющие особую материальную ценность, что в итоге привело к порче культурных ценностей.

По подозрению в совершении данного деяния были установлены и задержаны 42-летний Камиль Омаров, 59-летний Мамедрасул Ибрагимов, 41-летний Акпер Акперов, 50-летний Ниямеддин Алиев и 47-летний Эльшад Искендеров. Указанные лица также снимали свои действия на мобильные телефоны. По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.