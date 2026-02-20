 Деятели культуры Мальты обратились к правительству с требованием отказаться от «Евровидения» - ФОТО | 1news.az | Новости
Деятели культуры Мальты обратились к правительству с требованием отказаться от «Евровидения» - ФОТО

Феликс Вишневецкий10:42 - Сегодня
Деятели культуры Мальты обратились к правительству с требованием отказаться от «Евровидения» - ФОТО

Более 150 деятелей культуры требуют от Мальты отказаться от участия в «Евровидении-2026» из-за допуска Израиля.

Более 150 мальтийских артистов и работников культуры выступили с публичным требованием к правительству страны отказаться от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение-2026» в случае, если к соревнованию будет допущен Израиль, сообщает 1news.az со ссылкой на Malta Today.

Соответствующее обращение направлено министру культуры Оуэну Бонничи и генеральному директору государственной телерадиокомпании PBS Чарльзу Далли.

Письмо было опубликовано накануне акции протеста под лозунгом «Malta: No Music for Genocide» (Мальта: Никакой музыки для геноцида) - митинг запланирован на субботу в 15:00 у здания парламента в Валлетте, после чего участники намерены пройти к Министерству культуры.

Среди подписавших обращение - музыканты, актёры, театральные режиссёры, кинематографисты, фотографы и другие представители арт-сообщества страны.

Авторы письма подчёркивают, что культурные события не бывают политически нейтральными. В качестве прецедента они приводят решение организаторов «Евровидения» отстранить Россию после начала войны в Украине. По их мнению, это стало подтверждением того, что такие международные площадки не должны использоваться для легитимации агрессии и нарушений прав человека.

В обращении утверждается, что действия Израиля в секторе Газа Организация Объединённых Наций квалифицирует как геноцид. Также авторы письма упоминают оккупацию палестинских территорий и отдельных районов Ливана и Сирии. При этом, отмечают они, Израиль по-прежнему допускается к участию в конкурсе.

По мнению деятелей культуры, совместное участие Мальты в «Евровидении» с Израилем будет способствовать «отбеливанию и нормализации» действий, которые, как они считают, разрушают жизни палестинцев, приводят к жертвам среди мирного населения и нарушают международное право.

В письме признают, что «Евровидение» остаётся важной платформой для мальтийских артистов, и подчёркивается, что участие перестаёт быть нейтральным, когда культурное событие используется для отвлечения внимания от военных действий и гуманитарных последствий конфликта.

Авторы обращения призывают Мальту присоединиться к Испании, Ирландии, Словении, Нидерландам и Исландии и отказаться от участия в конкурсе 2026 года - по их мнению, такой шаг станет чётким сигналом о том, что культура должна быть пространством ответственности, а не инструментом сокрытия преступлений.

В письме говорится, что отказ от участия в «Евровидении-2026» будет не просто символическим жестом, а моральным обязательством, соответствующим заявленным Мальтой принципам справедливости, защиты прав человека и человеческого достоинства.

