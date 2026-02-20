Сергея Вершинина назначили послом в Турции

Президент России Владимир Путин освободил Сергея Вершинина от должности заместителя министра иностранных дел РФ и назначил его послом в Турции.

Об этом говорится в указах президента, опубликованных на официальном портале правовой информации.

"Освободить Вершинина Сергея Васильевича от должности заместителя министра иностранных дел Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.

В другом указе говорится о назначении Вершинина российским послом в Турции. "Назначить Вершинина Сергея Васильевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Турецкой Республике", - отмечено в документе.

Сергей Вершинин родился в 1954 году. В 1976 году окончил МГИМО, в 1991 году - Дипломатическую академию. В системе МИД Вершинин находится с 1976 года, занимал различные должности в центральном аппарате и загранучреждениях в Марокко (1976-1981), Алжире (1984-1991). В 1993-1997 годах был советником-посланником посольства России в Тунисе, в 1999-2003 годах - послом России в Алжире.

С 2004 года Вершинин является заместителем директора Департамента Ближнего Востока и Северной Америки, с 2005 года - директором. С 2011 года он занимает пост Спецпредставителя министра иностранных дел по вопросам ближневосточного урегулирования. В марте 2018 года был назначен замглавы МИД РФ.

Вершинин имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла, владеет арабским, французским и английским языками, неоднократно принимал участие в переговорах по сирийскому урегулированию.

Источник: ТАСС