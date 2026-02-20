Закрылся скандальный ресторан, принадлежавший исполнителю мейханы Агшину Фатеху

Исполнитель мейханы Агшин Фатех сообщил в Instagram Stories о закрытии своего ресторана «By Fateh» и анонсировал, что в ближайшее время откроет новое заведение.

Отметим, что данное решение последовало после того, как ресторан оказался в центре скандала. Сотрудники Агентства продовольственной безопасности (AQTA) провели внеплановую проверку, в ходе которой были выявлены серьёзные нарушения: ресторан функционировал без регистрации в системе пищевой безопасности, в производственных помещениях отсутствовала система вентиляции, не предоставлялись сопроводительные документы на мясную продукцию, а также предлагались к продаже продукты с истекшим сроком годности.

Кроме того, были обнаружены поддельные алкогольные напитки.

По результатам проверки на руководство заведения составлен протокол об административном правонарушении, а продукция, не соответствующая требованиям безопасности, была заблокирована и направлена на лабораторные исследования.