Антиазербайджанская кампания в СМИ и цифровых платформах координируется из единого центра - комиссия

Комиссия Милли Меджлиса по противодействию внешним вмешательствам и гибридным угрозам в рамках своих полномочий расследовала ряд факторов, лежащих в основе недавней кампании дезинформации против Азербайджана на цифровых платформах и в различных СМИ.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в результате анализа и оценки этих недружественных действий против нашего государства были выявлены следующие обстоятельства:

• Эти действия контролируются из одного центра;

• Гибридные атаки, продолжающиеся более года, являются частью многоуровневой стратегии давления;

• Эта антиазербайджанская стратегия состоит из манипуляций информацией, направленных на дезориентацию общественного мнения, создание поляризации в обществе и подрыв доверия к государству и его институтам.

Полное восстановление территориальной целостности Азербайджана под руководством победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, укрепление стремления страны к суверенитету, а также ее вклад в глобальную энергетическую безопасность, создание транспортных коридоров и принятие самостоятельных решений по вопросам регионального развития, а также дальнейшее укрепление международного партнерства привели к тому, что Азербайджан стал объектом целенаправленной кампании и преднамеренной дезинформации, заключающейся в необоснованных обвинениях.

Азербайджанская Республика не изменит своей решимости защищать собственные права от любых гибридных угроз и нарушений информационного пространства.

Комиссия по противодействию внешним вмешательствам и гибридным угрозам в контексте продолжающейся кампании дезинформации призывает наших граждан верить и ссылаться только на ту информацию, которую предоставляют азербайджанские государственные структуры и официальные лица.