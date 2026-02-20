Умер звезда сериала «Анатомия страсти» Эрик Дэйн - ВИДЕО

Звезда сериалов «Анатомия страсти» и «Эйфория» - актёр Эрик Дэйн умер в 53 года.

Западные СМИ сообщают о том, что семья официально подтвердила, что Э.Дэйн скончался 19 февраля 2026 года после продолжительной борьбы с боковым амиотрофическим склерозом (ALS) - прогрессирующим и неизлечимым заболеванием нервной системы, которое он впервые публично объявил в 2025 году.

По словам представителей актёра, в последние дни жизни он провёл в окружении своей жены - актрисы Ребекки Гейхарт, их двух дочерей - Билли и Джорджии, а также близких друзей. В семейном заявлении подчёркивается, что Э.Дэйн был предан своим поклонникам и благодарен за их поддержку.

Эрик Дэйн стал известен широкой публике благодаря роли доктора Марка «McSteamy» Слоана в медицинской драме «Анатомия страсти», а также заметным персонажем в сериале «Эйфория». Помимо этих проектов, в его фильмографии есть роли в «Последнем корабле», «Люди Икс: Последняя битва» и других кино- и телевизионных работах.

Диагноз ALS был впервые озвучен им в апреле 2025 года; за это время Эрик Дэйн занимался общественной деятельностью, привлекая внимание к проблеме, осведомлённости и поддержки исследований в области этой болезни, выступал на общественных мероприятиях и получал награды за усилия по привлечению внимания к проблеме.

