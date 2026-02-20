Из Германии в Азербайджан возвращены 9 граждан

В рамках Соглашения между Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом о реадмиссии лиц, проживающих без разрешения, 19 февраля 2026 года 9 граждан Азербайджанской Республики были возвращены из Федеративной Республики Германия.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Государственной миграционной службе.

Было отмечено, что Рабочая группа по реинтеграции, состоящая из представителей профильных государственных структур и координируемая Государственной миграционной службой, осуществляет соответствующие меры для оперативного решения трудностей и проблем, с которыми сталкиваются реадмиссированные граждане Азербайджанской Республики, а также для организации их эффективной и устойчивой социально-экономической реинтеграции в общество.