Бельгийский общественный вещатель бойкотирует поездку на «Евровидение-2026» - ФОТО - ВИДЕО

Общественный вещатель Бельгии VRT объявил, что не будет направлять свою команду комментаторов и создателей контента в Вену на международный песенный конкурс «Евровидение 2026».

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Eurovoix.

Как уточняется в заявлении общественного вещателя, многолетний комментатор конкурса от VRT Питер Ван де Вейре, который работает на «Евровидении» с 2014 года, будет вести трансляцию из студии VRT в Брюсселе. При этом новостное подразделение вещателя - VRT NWS - всё же направит в Вену журналистскую команду для подготовки репортажей о конкурсе.

В своём заявлении телерадиокомпания подчеркивает также следующее: «Таким подходом VRT стремится выполнить свою роль в демократическом обществе - не как «привратник», решающий, что публика может или не может видеть, а как надёжный ориентир, который помогает людям понять, что происходит, почему это вызывает чувствительность и какие вопросы поднимает».

На фото комментатор конкурса «Евровидение» от VRT Питер Ван де Вейре

Также вещатель отметил, что внутри Европейского вещательного союза, организующего «Евровидение», VRT неоднократно и открыто критиковал нынешний формат проведения конкурса. По мнению бельгийской стороны, событию следует уделять больше внимания ценностям солидарности, единства и мира.

В заявлении подчёркивается, что EBU, по мнению VRT, недостаточно учитывает социальный контекст и чувствительность значительной части аудитории. Вещатель занял критическую позицию, схожую с позицией ряда других стран Западной Европы, которые не участвуют в конкурсе, но продолжают его транслировать.

За два дня до публикации заявления профсоюзы, представляющие сотрудников VRT и франкоязычного бельгийского вещателя RTBF, призвали обе компании бойкотировать «Евровидение-2026» из-за продолжающегося участия Израиля в конкурсе.

Несмотря на дискуссию, Бельгия примет участие в конкурсе «Евровидение 2026» - страну представит певица Essyla с песней «Dancing on the Ice», которая выступит во второй половине первого полуфинала 12 мая 2026 года.

