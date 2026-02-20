 «Привязал бутылку к птице и бросил в воду»: демонстративная жестокость в Азербайджане - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

«Привязал бутылку к птице и бросил в воду»: демонстративная жестокость в Азербайджане - ВИДЕО

Джамиля Суджадинова10:52 - Сегодня
«Привязал бутылку к птице и бросил в воду»: демонстративная жестокость в Азербайджане - ВИДЕО

Человеческая жестокость может удивлять, пугать и отвращать.

Особенно остро это воспринимается, когда страдают те, кто не может себя защитить, а именно - животные. Обладая силой, интеллектом и ресурсами, человек несёт ответственность за тех, кто зависит от его решений.

Однако, зачастую люди используют свои силы и возможности для демонстративной власти и ненужной жестокости. Как, например, видеоролик, распространившийся в азербайджанском сегменте соцсетей, стал очередным примером того, как беззащитное существо оказывается объектом насмешки ради съёмки.

На кадрах запечатлено, как мужчина привязывает бутылку к лапке пойманной птицы и бросает её в воду. На протяжении всей съёмки он сопровождает происходящее насмешками и откровенным пренебрежением к живому существу. Мы видим, как птица отчаянно пытается удержаться, балансируя на поверхности, стараясь избежать падения в воду и утраты возможности двигаться свободно, но запись обрывается, не давая понимания, чем завершилась эта сцена и удалось ли животному выжить.

Ролик был опубликован пользователем TikTok ekiz.eskerov. Вскоре после появления волны критики и массового осуждения, владелец профиля удалил видео, тем не менее, оно уже успело распространиться, привлечь к себе внимание и вызвало шквал недовольства.

Ведь общественная память в Интернете обладает устойчивостью, и попытка стереть следы чаще всего лишь усиливает внимание к произошедшему.

Таким образом, эта ситуация затрагивает фундаментальный вопрос отношения к животным и границы допустимого поведения в публичном пространстве. Съемка акта жестокости на камеру и его публикация свидетельствуют о стремлении получить реакцию аудитории и абсолютном отсутствии эмпатии, а также сочувствия.

Подобное поведение и подобная бесстыдная демонстрация живодерства не должна оставаться без должного внимания. Чем больше такого рода эпизоды остаются без должной правовой оценки, то это формирует атмосферу безнаказанности и снижает чувствительность общества к проявлениям насилия в целом. А это должно быть недопустимо в современном и здоровом обществе.

В Азербайджанской Республике жестокое обращение с животными регулируется законодательством. Согласно статье 274 Кодекса Азербайджанской Республики об административных правонарушениях, причинение вреда животному влечёт наложение штрафа в размере от 500 до 800 манатов. Демонстративные действия подобного характера предусматривают штраф от 800 до 1000 манатов. Убийство животных карается штрафом от 1500 до 2000 манатов.

Читайте по теме:

«Мир учится быть добрее: На каком этапе находится Азербайджан в борьбе за права животных?»

Именно своевременная реакция в подобных случаях служит сигналом о том, что жестокость не является допустимой формой развлечения или самовыражения. Игнорирование же способно создать ощущение, что подобные действия не имеют последствий, что потенциально стимулирует повторение подобных эпизодов, подпитывая уверенность таких личностей.

Речь идёт о сознательном действии, направленном на причинение страдания и демонстрацию этого страдания аудитории. В публичном пространстве подобные поступки должны получать однозначную оценку. Так, это вопрос не только защиты животных, но и защиты общественной морали. Ведь там, где игнорируется страдание беззащитного, постепенно размываются границы допустимого для всех.

Поделиться:
589

Актуально

Мнение

Азербайджан в «Совете мира»: Стратегическая роль в новой архитектуре глобальной ...

Общество

Названа точная дата прихода весны в Азербайджан

Мнение

Алтарь реваншизма: В Армении не оставляют попыток оживить миф «карабахского ...

Общество

Погода на субботу: В Баку ожидается до +18 °C

Общество

Названа точная дата прихода весны в Азербайджан

Задержана певица Фарах Самирагызы

В Баку пройдет IX фестиваль йоги

Погода на субботу: В Баку ожидается до +18 °C

Выбор редактора

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

Новости для вас

Уволен директор Русского драмтеатра

Центр аналитической экспертизы проводит тщательную проверку в «Medi Hall» - ОБНОВЛЕНО

В Баку скончался 16-летний боксёр — призёр III Игр СНГ

С этой даты для указанных лиц проезд в транспорте будет бесплатным

Последние новости

Депутат Гая Мамедов рассказал на ПА ОБСЕ о гибридных атаках против Азербайджана

Сегодня, 15:33

На Байкале автомобиль с туристами провалился под лед, есть погибшие

Сегодня, 15:22

Азербайджан присоединяется к Конвенции о борьбе c торговлей человеческими органами

Сегодня, 14:55

Названа точная дата прихода весны в Азербайджан

Сегодня, 14:42

Задержана певица Фарах Самирагызы

Сегодня, 14:33

SOCAR открыл в Тбилиси первый ​​на Южном Кавказе АЗК для зарядки электромобилей

Сегодня, 14:30

В Баку пройдет IX фестиваль йоги

Сегодня, 14:22

Предложено законодательно урегулировать цифровую безопасность несовершеннолетних

Сегодня, 14:20

Глава КГД Армении уволен на фоне коррупции

Сегодня, 14:17

Алтарь реваншизма: В Армении не оставляют попыток оживить миф «карабахского движения»

Сегодня, 14:12

Погода на субботу: В Баку ожидается до +18 °C

Сегодня, 14:05

«Дом дракона» возвращается: Тизер третьего сезона - ВИДЕО

Сегодня, 14:00

Азербайджан в «Совете мира»: Стратегическая роль в новой архитектуре глобальной безопасности

Сегодня, 13:53

Блогер в Азербайджане оштрафована за откровенный контент

Сегодня, 13:48

«Раньше она была натуральной красоткой!»: В сети обсуждают «новое лицо» Рози Хантингтон-Уайтли - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 13:42

ЕС подтвердил выделение Армении помощи в €200 млн

Сегодня, 13:38

США могут помочь Саудовской Аравии обогатить уран

Сегодня, 13:35

Больше всего туристов в Азербайджан приезжает из этих стран: Январский обзор - ФОТО

Сегодня, 13:20

В Азербайджане ужесточают контроль за оборотом необработанных алмазов

Сегодня, 13:10

На страницах президента в соцсетях опубликован видеоролик об участии в заседании Совета мира - ВИДЕО

Сегодня, 13:00
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36