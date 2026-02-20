Трамп об аресте принца Эндрю: «Это позор!» - ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп в четверг выразил сожаление в связи с арестом бывшего британского принца Эндрю Маунтбаттен-Виндзор в рамках расследования, связанного с материалами по делу Джеффри Эпштейн.

По его словам, произошедшее вызывает у него «очень печальные» чувства и является «позором» для британской королевской семьи.

Как сообщает Global.News, выступая перед прессой на борту самолёта Air Force One, Трамп заявил: «Я думаю, это позор. Я думаю, это очень печально. Я думаю, это очень плохо для королевской семьи».

Бывший принц Эндрю, брат короля Карла III, был задержан 19 февраля в возрасте 66 лет по подозрению в злоупотреблении служебным положением в связи с его связями с осужденным сексуальным преступником Эпштейном, однако впоследствии был отпущен под расследование. Задержание стало беспрецедентным случаем для членов британской королевской семьи.

