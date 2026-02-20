 Трамп назвал «позорным» решение Верховного суда по пошлинам | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Трамп назвал «позорным» решение Верховного суда по пошлинам

First News Media22:20 - 20 / 02 / 2026
Трамп назвал «позорным» решение Верховного суда по пошлинам

Президент США Дональд Трамп назвал "позорным" решение Верховного суда страны по пошлинам на товары из иностранных государств.

Oб этом сообщил NBC News источник, знакомый с реакцией американского лидера.

В сообщении также говорится, что президент США встречался с группой губернаторов, представляющих обе партии, и сегодня утром заявил присутствующим, что у него есть запасной план.

Ранее сегодня Верховный суд США счел незаконным решение Трампа о введении в 2025 году пошлин на товары иностранных государств. Такое мнение высказали шесть судей, противоположной точки зрения придерживаются трое.

Белый дом пока официально не прокомментировал это решение.

Поделиться:
328

Актуально

Политика

Белый дом опубликовал фото рукопожатия Ильхама Алиева и Никола Пашиняна на ...

Политика

Обнародована повестка следующего заседания Милли Меджлиса

Xроника

Ильхам Алиев поздравил президента Словении

Мнение

От лоббизма к уличной истерике: дешевое шоу и громкий провал

Общество

Инцидент на границе в Ярдымлы: пресечена попытка незаконного перехода из Ирана

Трамп назвал «позорным» решение Верховного суда по пошлинам

В Наримановском районе произошел пожар в жилом доме, жители эвакуированы — ФОТО

В Баку сгорел автомобиль - ВИДЕО

Выбор редактора

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

Новости для вас

В Азербайджане похолодает на 4–6 градусов

Дожди и ветер - ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

В Баку приостановлена деятельность известного ресторана - ФОТО - ВИДЕО

Госагентство: Обращения в Тарифный совет по поводу тарифа на воду не было - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Трамп намерен ввести 10%-ные пошлины на все импортируемые в США товары

Сегодня, 00:00

Экс-принца Эндрю могут исключить из очереди на трон

20 / 02 / 2026, 23:40

Продажи плюшевых орангутанов IKEA выросли после истории обезьянки Панча

20 / 02 / 2026, 23:35

Инцидент на границе в Ярдымлы: пресечена попытка незаконного перехода из Ирана

20 / 02 / 2026, 23:20

Обнародована повестка следующего заседания Милли Меджлиса

20 / 02 / 2026, 23:00

В Азербайджане состоится 15-е заседание министров экономики и торговли Организации тюркских государств

20 / 02 / 2026, 22:40

Трамп назвал «позорным» решение Верховного суда по пошлинам

20 / 02 / 2026, 22:20

В Наримановском районе произошел пожар в жилом доме, жители эвакуированы — ФОТО

20 / 02 / 2026, 22:00

Венгрия заблокировала кредит ЕС Киеву на €90 млрд

20 / 02 / 2026, 21:40

Первое видео на YouTube получило статус музейного экспоната

20 / 02 / 2026, 21:20

В Баку сгорел автомобиль - ВИДЕО

20 / 02 / 2026, 21:00

«Карабах» привезет в Азербайджан двух игроков из Нигерии

20 / 02 / 2026, 20:40

Верховный суд США признал решения Трампа по таможенным тарифам необоснованными

20 / 02 / 2026, 20:20

В WhatsApp появилась новая функция

20 / 02 / 2026, 20:00

Азербайджанские парапловцы завоевали 5 медалей на турнире в Беларуси - ФОТО

20 / 02 / 2026, 19:45

Трамп заявил, что рассматривает возможность нанесения ударов по Ирану

20 / 02 / 2026, 19:30

Белый дом опубликовал фото рукопожатия Ильхама Алиева и Никола Пашиняна на первом заседании Совета мира

20 / 02 / 2026, 19:15

Начинается процесс электронного перевода учащихся

20 / 02 / 2026, 19:00

Объявленный в международный розыск человек экстрадирован из ОАЭ в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

20 / 02 / 2026, 18:50

Азербайджан отправил Украине очередную партию гумпомощи - ФОТО

20 / 02 / 2026, 18:45
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36