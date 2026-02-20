Трамп назвал «позорным» решение Верховного суда по пошлинам
Президент США Дональд Трамп назвал "позорным" решение Верховного суда страны по пошлинам на товары из иностранных государств.
Oб этом сообщил NBC News источник, знакомый с реакцией американского лидера.
В сообщении также говорится, что президент США встречался с группой губернаторов, представляющих обе партии, и сегодня утром заявил присутствующим, что у него есть запасной план.
Ранее сегодня Верховный суд США счел незаконным решение Трампа о введении в 2025 году пошлин на товары иностранных государств. Такое мнение высказали шесть судей, противоположной точки зрения придерживаются трое.
Белый дом пока официально не прокомментировал это решение.
328